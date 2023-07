Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 107,48 USD nach.

Das Papier von Nike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 107,48 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 106,77 USD. Bei 107,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 141.396 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,12 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 30,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 136,22 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 29.06.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.825,00 USD im Vergleich zu 12.234,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Nike-Aktie.

