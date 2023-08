Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 107,05 USD.

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 107,05 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 107,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 107,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 105.452 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 22,61 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 23,19 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 137,56 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.06.2023. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.825,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.234,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 26.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Nike-Aktie.

