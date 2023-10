Notierung im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

17.10.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 102,80 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 102,80 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 102,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 206.925 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 21,68 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,27 USD ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 19,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 131,38 USD angegeben. Am 28.09.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.939,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.687,00 USD erwirtschaftet worden. Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 präsentieren. Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,72 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Montagnachmittag im Plus Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags

