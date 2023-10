Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 102,18 USD.

Die Nike-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 102,18 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 102,52 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,36 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.952 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 22,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,46 USD am 25.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 15,38 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,38 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 28.09.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 21.12.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,72 USD je Aktie belaufen.

