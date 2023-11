Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 99,69 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Nike-Papiere um 12:00 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 99,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,06 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.196 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 21.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,14 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,50 USD je Nike-Aktie an.

Am 28.09.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.687,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

