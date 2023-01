Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Nike gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 118,74 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 118,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 163 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,58 EUR) erklomm das Papier am 01.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 10,44 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 83,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,80 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2022 abgelaufenen Quartal legte Nike am 20.12.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.357,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 23.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

