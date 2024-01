Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Mittag

Blick auf Nike-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 92,89 EUR.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 92,89 EUR zu. Bei 92,90 EUR erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,21 EUR. Bisher wurden heute 4.047 Nike-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,76 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2023. Gewinne von 31,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,06 EUR. Abschläge von 9,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 127,90 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,61 USD je Aktie.

