Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 100,87 USD nach.

Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 100,87 USD abwärts. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,30 USD nach. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 101,05 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.662 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,05 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,75 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,90 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.388,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 13.315,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags