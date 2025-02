Nike im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Dienstagnachmittag Boden gut

18.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 75,37 USD.

Wer­bung

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 75,37 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 75,47 USD. Bei 75,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 563.896 Nike-Aktien gehandelt. Am 24.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,46 Prozent. Bei 68,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 9,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 USD belaufen. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 81,38 USD. Am 19.12.2024 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,53 Prozent auf 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13,39 Mrd. USD umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,07 USD je Nike-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com