Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Nike zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 99,55 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:51 Uhr bei 99,55 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 99,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 98,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.770 Nike-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,66 USD an. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 22,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,90 USD je Nike-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 13.388,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13.315,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 20.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,61 USD im Jahr 2024 aus.

