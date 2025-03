Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 73,62 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 73,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 73,60 USD. Bei 73,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303.259 Nike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,90 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. 38,41 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach unten.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,47 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 85,75 USD.

Am 19.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2025 terminiert. Nike dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 2,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

