Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Bei der Nike-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 126,17 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 127,26 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 126,16 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 127,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 142.636 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,12 USD) erklomm das Papier am 22.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 53,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 137,80 USD.

Nike ließ sich am 21.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,87 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.390,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 10.871,00 USD umsetzen können.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,23 USD im Jahr 2023 aus.

"30 für 2025": Morgan Stanley veröffentlicht Aktienempfehlungen für langfristige Anleger

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

