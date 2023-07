Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie bewegte sich um 11:55 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 96,71 EUR. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,80 EUR an. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,07 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,79 EUR. Zuletzt wechselten 2.359 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. Gewinne von 25,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,01 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,13 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 137,56 USD.

Am 29.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12.825,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.234,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,83 Prozent gesteigert.

Nike wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 26.09.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nike-Investment eingefahren

Hot Stocks heute: DAX bleibt schwach, update Kursziele - Nike verkauft wieder im Einzelhandel

Juni 2023: Experten empfehlen Nike-Aktie mehrheitlich zum Kauf