Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,66 USD ab.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 72,66 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 72,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 399.094 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 90,62 USD. Gewinne von 24,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 28,05 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,44 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 26.06.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,99 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,10 Mrd. USD – eine Minderung von 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,62 Mrd. USD eingefahren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

