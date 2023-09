Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 90,61 EUR zu.

Das Papier von Nike legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 90,61 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,79 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,79 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.923 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 121,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 25,58 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 84,01 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 7,28 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je Nike-Aktie aus.

Am 29.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.825,00 USD im Vergleich zu 12.234,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Nike-Bilanz für Q1 2024 wird am 28.09.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.09.2024.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,72 USD je Aktie.

