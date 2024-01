Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 93,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 93,08 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 93,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,51 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.510 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,76 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,81 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,69 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,90 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags