Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 100,07 USD nach.

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 100,07 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 99,70 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 101,04 USD. Bisher wurden heute 515.643 Nike-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 31,16 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,68 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 11,38 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,90 USD.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.315,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

