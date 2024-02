Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 103,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 103,51 USD ab. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,66 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,60 USD. Zuletzt wechselten 2.715.585 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 16,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,90 USD je Nike-Aktie aus.

Am 21.12.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne