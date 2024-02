Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Montagvormittag auf rotes Terrain

Nike im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 103,51 USD ab.

Das Papier von Nike befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,4 Prozent auf 103,51 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 101,66 USD. Bei 104,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.715.585 Nike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,66 USD) erklomm das Papier am 02.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,90 USD.

Am 21.12.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne