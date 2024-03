Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 99,23 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 99,23 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 99,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 261.261 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 29,66 Prozent zulegen. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,63 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,90 USD für die Nike-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.388,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 13.315,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 20.03.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Handel im Plus

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingebracht