Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 89,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 89,66 EUR. Bei 89,86 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,86 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 2.757 Nike-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 35,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 6,30 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je Nike-Aktie an.

Am 29.06.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.825,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.234,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.09.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,72 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verdient

Erste Schätzungen: Nike präsentiert Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nike abgeworfen