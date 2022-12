Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Nike-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 98,40 EUR. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 98,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.290 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,76 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2021. 34,73 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,76 EUR am 03.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 17,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 127,00 USD.

Am 29.09.2022 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 1,16 USD je Aktie eingenommen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.687,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.248,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.12.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 21.12.2023.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,97 USD fest.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com