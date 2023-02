Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag fester

Die Nike-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 03:37 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 116,70 EUR. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.803 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 8,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 83,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 39,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 132,60 USD.

Am 20.12.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.357,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.03.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 USD je Nike-Aktie belaufen.

