Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Rot

20.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 102,42 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 102,42 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,32 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,83 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 256.302 Nike-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. 25,62 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Nike-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,90 USD je Nike-Aktie aus. Am 21.12.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Nike-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne

