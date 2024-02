Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Dienstagvormittag ins Minus

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 103,64 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 2,3 Prozent auf 103,64 USD ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 101,71 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 17.610 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,62 USD. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 14,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,42 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 13.388,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.315,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

