Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 77,10 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 77,10 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 76,91 USD. Zuletzt wechselten 179.961 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 106,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2024). 38,29 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 11,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,46 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,38 USD aus.

Nike ließ sich am 19.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12,38 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13,39 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

