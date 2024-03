Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 99,59 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 99,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 99,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,45 USD. Zuletzt wurden via New York 330.099 Nike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 128,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 22,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 10,95 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,42 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,90 USD je Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.388,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.315,00 USD umgesetzt.

Am 21.03.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Dienstagshandels

NYSE-Handel: Dow Jones mit grünem Vorzeichen

Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus