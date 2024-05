Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 92,60 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 92,60 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,70 USD. Bei 92,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 246.306 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 123,39 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 24,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,23 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,32 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,22 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.03.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.06.2024 erwartet.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

