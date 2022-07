Nike Aktie News: Nike am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie legte um 20.07.2022 16:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,2 Prozent auf 107,00 EUR zu. Bei 107,00 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 730 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 156,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 31,61 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.07.2022 auf bis zu 96,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 145,78 USD an.

Am 27.06.2022 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,89 Prozent auf 12.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.344,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.09.2022 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Inflation: Welche Investments Ihr Vermögen retten

adidas als Krypto-Sponsor: Wie ein dezentraler Fußballverein mit NFT-Hilfe in die Premier League aufsteigen soll

Juni 2022: So schätzen Experten die Nike-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com