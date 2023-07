Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 109,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 109,33 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,00 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 109,42 USD. Zuletzt wurden via New York 139.561 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (82,23 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,56 USD je Nike-Aktie an.

Am 29.06.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.825,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nike-Investment eingefahren

Hot Stocks heute: DAX bleibt schwach, update Kursziele - Nike verkauft wieder im Einzelhandel

Juni 2023: Experten empfehlen Nike-Aktie mehrheitlich zum Kauf