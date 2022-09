Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Mittag tiefer

Die Nike-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 105,06 EUR abwärts. Bei 104,04 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 107,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.962 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 33,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 96,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 143,89 USD.

Nike ließ sich am 27.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.234,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.344,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Nike am 29.09.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.09.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

