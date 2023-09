Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 95,26 USD zu. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 95,27 USD. Mit einem Wert von 94,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310.296 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 131,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 37,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je Nike-Aktie aus.

Am 29.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,90 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.825,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.234,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nike dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.09.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

