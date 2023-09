Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 94,59 USD ab.

Der Nike-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 94,59 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,44 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 25.996 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,05 USD. 38,55 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 82,27 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Nike veröffentlichte am 29.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12.825,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.234,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Nike am 28.09.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.09.2024 dürfte Nike die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

