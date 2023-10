Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag fester

Nike im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 103,25 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 103,25 USD zu. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 103,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 103,32 USD. Zuletzt wechselten via New York 433.915 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,25 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 27,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 86,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2022). Mit einem Kursverlust von 16,45 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,38 USD.

Nike gewährte am 28.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.939,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.687,00 USD umsetzen können.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

