Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagvormittag verlustreich

Die Aktie von Nike gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 103,18 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 103,18 USD. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 103,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,64 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 8.682 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,46 USD fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,20 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,38 USD.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.939,00 USD im Vergleich zu 12.687,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 21.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

