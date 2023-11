Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 97,06 EUR abwärts.

Das Papier von Nike befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 97,06 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,91 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 1.951 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2023 (84,06 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 28.09.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Die Nike-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.12.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

