Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 103,63 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 103,93 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 173.376 Nike-Aktien.

Bei 128,66 USD markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 24,15 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 88,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 14,43 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,42 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,32 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 13.388,00 USD gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

