Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nike. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,3 Prozent auf 103,28 USD.

Die Nike-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 103,28 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 102,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 102,56 USD. Bisher wurden heute 19.820 Nike-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,62 USD. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 24,54 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 89,02 USD. Mit Abgaben von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 USD je Nike-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 127,90 USD angegeben.

Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13.388,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.315,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

