Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Vormittag zu

Die Nike-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 113,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 113,80 EUR. Bei 113,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 190 Stück.

Bei einem Wert von 127,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). 11,20 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,01 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 35,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,10 USD für die Nike-Aktie.

Nike ließ sich am 20.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13.315,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.357,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

