Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 101,04 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 101,04 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 101,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 370.043 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 27,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,23 Prozent.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2023 mit 1,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,42 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,90 USD je Nike-Aktie aus.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Milliardenverlust an der Börse: Teslas Marktkapitalisierung bricht ein

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen

NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Dienstagshandels