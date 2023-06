Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Nike 100,70 EUR

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 100,70 EUR. Bei 101,40 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,82 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.595 Stück gehandelt.

Am 21.03.2023 markierte das Papier bei 121,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 17,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 84,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,78 USD aus.

Nike gewährte am 21.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,87 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.390,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.871,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 27.06.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,24 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

