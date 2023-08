Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Nachmittag

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 104,34 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 104,34 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 104,30 USD. Bei 105,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 176.917 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,79 Prozent. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,56 USD.

Am 30.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,90 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 12.825,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.234,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

