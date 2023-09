Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagvormittag verlustreich

So bewegt sich Nike

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 94,00 USD abwärts.

Die Nike-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,6 Prozent auf 94,00 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 93,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.633 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 131,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 39,41 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,27 USD am 04.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 138,50 USD.

Am 29.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.825,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.234,00 USD eingefahren.

Am 28.09.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 24.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nike.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,71 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verdient

Erste Schätzungen: Nike präsentiert Quartalsergebnisse

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nike abgeworfen