Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit Aufschlag

Kurs der Nike

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,1 Prozent auf 106,14 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 0,1 Prozent auf 106,14 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 106,43 USD. Bei 106,10 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 11.284 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 23,47 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 28.09.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.687,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

