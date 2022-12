Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Vormittag kräftig

Um 09:22 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 13,5 Prozent auf 109,10 EUR. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 433 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2021 bei 150,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 83,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,25 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 132,30 USD an.

Am 29.09.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.687,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.248,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Nike am 23.03.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,97 USD je Nike-Aktie.

