Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zum Vortag unverändert notierte die Nike-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 121,50 USD.

Im New York-Handel kam die Nike-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 121,50 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,27 USD aus. Die Nike-Aktie sank bis auf 121,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,30 USD. Bisher wurden via New York 319.983 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,02 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 27,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,88 USD je Nike-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 28.09.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12.939,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.687,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.12.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,73 USD je Nike-Aktie.

