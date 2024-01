Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 101,08 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 101,08 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,68 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,75 USD. Zuletzt wurden via New York 283.980 Nike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 13,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 127,90 USD an.

Am 21.12.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.388,00 USD – ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 13.315,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,62 USD je Nike-Aktie.

