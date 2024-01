Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Montagvormittag ins Plus

Nike im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,7 Prozent auf 101,73 USD.

Das Papier von Nike konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,7 Prozent auf 101,73 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 102,14 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,86 USD. Zuletzt wurden via AMEX 15.713 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,82 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 89,02 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,90 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 21.12.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,62 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Gute Stimmung in New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer