Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Donnerstagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,45 EUR nach oben.

Die Nike-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 97,45 EUR. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,65 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,05 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.547 Stück gehandelt.

Bei 121,76 EUR markierte der Titel am 21.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 19,97 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 15,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 USD an.

Am 21.12.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Die Nike-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

