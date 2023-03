Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochvormittag schwächer

Die Nike-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 114,70 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,00 EUR nach. Bei 114,46 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 695 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 127,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 10,28 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,80 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2022. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,83 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.357,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 29.06.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Nike gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

adidas-Aktie im Minus: Auftragsfertiger von adidas und Nike kappt in Vietnam 6000 Stellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com